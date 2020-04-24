"Глава ДНР" Денис Пушилин распорядился в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной называть Донецк "городом Сталино". Об этом говорится в его указе, который он подписал в четверг, 23 апреля, сообщают местные СМИ.

Документом устанавливается в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории "Донецкой Народной Республики" и Донецка, связанным с Великой Отечественной войной.

Пушилин уточнил, что Сталино Донецк будет называться 9 мая, 22 июня (День памяти и скорби) и 8 сентября (День освобождения Донбасса).

Напомним, "Глава ЛНР" Леонид Пасечник распорядился, что старое название Луганска - Ворошиловград - можно использовать во время празднований, посвященных Великой отечественной войне.

Также мы сообщали, что В "ДНР" решили отложить проведение парада 9 мая в честь победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса.