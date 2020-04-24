Бывший вице-президент и будущий официальный кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что, по его мнению, действующий глава государства Дональд Трамп попытается отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

"Запомните мои слова: я думаю, что он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены", - сказал Байден, добавив, что, по его мнению, ноябрьские выборы не должны откладываться.

Отмечается, что Трамп не может в одностороннем порядке изменить дату выборов в ноябре, поскольку по федеральным законам Конгресс должен был бы одобрить такой шаг. Однако это не помешало некоторым демократам беспокоиться о том, что он попытается это сделать.

Ситуация с коронавирусом и его распространением усилили опасения по поводу того, как будут проходить выборы. Звучат призывы расширить доступ к голосованию по почте. По словам Байдена, Конгрессу необходимо обеспечить достаточное финансирование штатов для расширения возможностей участия в выборах во время пандемии.

Напомним, в середине апреля опросы показали, что за бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы проголосовать 48% американцев, а нынешнего главу государства Дональда Трампа поддержали бы 43% респондентов.