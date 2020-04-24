Кабинет Министров на заседании принял решение не учитывать так называемую "карантинную" тысячу гривен помощи при расчете субсидий.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение Кабмина, в среду, 22 апреля, сообщают "Украинские новости".

"Установить, что размер единоразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19 не включается в расчет дохода лиц при назначении субсидии", - говорится в постановлении.

Отмечается, что данная выплата будет осуществлена в апреле 2020 года.

Выплата в размере 1 тысячи гривен полагается лицам с инвалидностью, лицам, которые не имеют права на пенсию.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о выплате одноразовой денежной помощи в размере тысячи гривен отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за коронавируса.

Также, Кабмин принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Соответствующие средства могут выплатить уже через две недели.