Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в марте получил 58 535 гривен зарплаты. При этом в феврале его зарплата была в полтора раза больше - 87 870 гривен.

Об этом со ссылкой на информацию СНБО пишут "Украинские новости".

Так, за март 2020 года секретарю СНБО Алексею Данилову всего начислено 58 535 гривен заработной платы. Налог с дохода физических лиц составил 10 536 грн, военный сбор - 878 грн. Всего удержано 11 414 гривен налогов. Соответственно, Данилова получил 47 120 гривен.

Начисленную Данилову сумму составили по 18 тысяч гривен должностного оклада и надбавки за интенсивность труда, 10,8 тысяч гривен премии, 11 тысяч гривен других надбавок и 0,8 тысяч гривен индексации.

У одного из его заместителей, Алексея Соловьева, который работает в СНБО с 25 февраля, зарплата за март была незначительно ниже - 57,5 тысяч гривен начисленных и 46,3 тысяч выданных.

Еще два заместителя Данилова заработали в марте больше, чем он: Сергею Кривоносу было начислено 73,6 тысяч и выдано 72,5 тысяч гривен, а Сергею Демедюку — начислено 86,3 тысяч и выдано 69,5 тысяч гривен.

Самая высокая мартовская зарплата была у первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля — 86,5 тысяч гривен начислено и 85,2 тысяч выдано.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, что заработная плата за декабрь 2019 года секретаря СНБО Алексея Данилова составила 98,1 тысяч гривен, из которых 50,4 тысячи – премия.