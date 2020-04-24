В Киеве снова зафиксировали проблемы с качеством воздуха. Фото: tOrange.biz

По состоянию на 08:00 пятницы, 24 апреля, Киев снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире. Индекс его загрязнения составляет 155 единиц.  

Об этом свидетельствуют данные сервиса QIAir.

Отметим, что уровень загрязненности воздуха в Киеве оценивается как "нездоровый". В мировом антирейтинге сразу вслед за украинской столицей расположился индийский Дели. На третьем месте - Кувейт, на четвертом - Чангмай (Таиланд), на пятом - Чэнду (Китай).

Рейтинг загрязненности воздуха в городах мира 24 апреля

Уровень загрязненности воздуха в Киеве 24 апреля

Напомним, 23 апреля в 50 км от Киева, возле села Савенки Вышгородского района, начался новый лесной пожар. Дым от него периодически закрывал даже солнце. 

Также мы писали, что по состоянию на 23 апреля попавшие в атмосферу после пожаров в Зоне отчуждения продукты горения ветром были перемещены в западные районы Киевской области

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