По состоянию на 08:00 пятницы, 24 апреля, Киев снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире. Индекс его загрязнения составляет 155 единиц.

Об этом свидетельствуют данные сервиса QIAir.

Отметим, что уровень загрязненности воздуха в Киеве оценивается как "нездоровый". В мировом антирейтинге сразу вслед за украинской столицей расположился индийский Дели. На третьем месте - Кувейт, на четвертом - Чангмай (Таиланд), на пятом - Чэнду (Китай).

Напомним, 23 апреля в 50 км от Киева, возле села Савенки Вышгородского района, начался новый лесной пожар. Дым от него периодически закрывал даже солнце.

Также мы писали, что по состоянию на 23 апреля попавшие в атмосферу после пожаров в Зоне отчуждения продукты горения ветром были перемещены в западные районы Киевской области.