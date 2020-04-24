Утром в пятницу Киев снова стал городом с самым грязным воздухом в мире
По состоянию на 08:00 пятницы, 24 апреля, Киев снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире. Индекс его загрязнения составляет 155 единиц.
Об этом свидетельствуют данные сервиса QIAir.
Отметим, что уровень загрязненности воздуха в Киеве оценивается как "нездоровый". В мировом антирейтинге сразу вслед за украинской столицей расположился индийский Дели. На третьем месте - Кувейт, на четвертом - Чангмай (Таиланд), на пятом - Чэнду (Китай).
Напомним, 23 апреля в 50 км от Киева, возле села Савенки Вышгородского района, начался новый лесной пожар. Дым от него периодически закрывал даже солнце.
Также мы писали, что по состоянию на 23 апреля попавшие в атмосферу после пожаров в Зоне отчуждения продукты горения ветром были перемещены в западные районы Киевской области.