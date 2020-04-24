Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что глава британского правительства уже полностью готов приступать к работе после перенесенного Covid-19.

Об этом речь шла во время брифинга в Белом доме 23 апреля, видео опубликовано в Twitter.

"Я скажу вам, он звучал невероятно, он был готов к работе", - сказал Дональд Трамп.

Американский президент также сообщил, что его удивило самочувствие Джонсона, который, как и всегда, полон "потрясающей энергии и драйва".

Трамп добавил, что говорил с Джонсоном довольно откровенно на тот момент, когда он выписался из больницы.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/dCllm9QbNQ — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2020

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переболел тяжелой формой коронавируса. Впрочем, около двух недель назад его выписали из больницы.

Кроме того, сообщалось, что Борис Джонсон, который уже успел пообщаться со своими министрами, может появиться в своем кабинете на Даунинг-стрит, уже в понедельник, 27 апреля.