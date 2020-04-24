Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в стране скоро начнется кампания иммуноферментной диагностики (ИФА), которая позволит медикам оперативно определять наличие в крови пациентов коронавируса Covid-19, а так же выяснять наличие у людей иммунитета пациента к новой болезни.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Сегодня тестируются методы ИФА для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни. И я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Сегодня это уже тестируется в США, в Германии. То есть, Украина, может быть пятой страной в мире, где будет запущена ИФА- диагностика и это будет показывать нам переболел больной или нет коронавирусной болезнью, сформирован ли иммунитет", - анонсировал Ляшко.

Видео: ТСН

Он так же отметил, что зараженный коронавирусом человек наиболее опасен в период, когда у него симптомы болезни лишь проявляются или вообще отсутствуют. И в это время он способен инфицировать наибольшее количество других людей. По словам Ляшко, выявить больных теперь можно благодаря ПЦР-тестированию, но оно не всегда бывает дотоверным, поэтому именно обсервация позволяет избежать массового заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко рассказал о том, что пандемия коронавируса в Украине развивается по польскому сценарию.