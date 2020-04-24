Пока в УЕФА разрабатывают планы возобновления национальных чемпионатов и еврокубков, другие спортивные организации отменяют свои международные соревнования.

Так, Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса на континенте. Легкоатлетический Евро должен был пройти в течение пяти дней, с 25 по 30 августа в Париже.

Об этом сообщает официальный Twitter ассоциации.

"Чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже 2020, который должен был состояться на стадионе Шарлети с 25 по 30 августа, был отменен", - идет речь в коротком сообщении.

Такое решение было принято после рекомендаций властей и медиков. О новых сроках Евро-2020 по легкой атлетике пока ничего неизвестно. Идут консультации.

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