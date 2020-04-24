Президент США Дональд Трамп провел очередной брифинг в Белом доме на котором рассказал о последних новостях с фронта борьбы с коронавирусом.

Как выяснилось, американские ученые представили Трампу доклад, об устойчивости коронавируса Covid-19 в разных средах и при разных темепературах.

Брифинг Трампа транслировался в его официальном Twitter.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/dCllm9QbNQ — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2020



"День ото дня мы все больше узнаем о нашем новом противнике. Ученые из министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях. Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже - в теплой и влажной", - заявил Трамп.

Так, представитель министерства внутренней безопасности Билл Брайант заявил, что период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% - 6 часов. При температуре в 35 градусов по Цельсию и влажности 80% полураспад ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время - до 2 минут.

Если же говорить о ситуации, когда коронавирус находится в воздухе на частицах аэрозоля, то при температуре 21-23 градуса, влажности 20% и без солнца период полураспада составит порядка 60 минут, а с теми же условиями, но в солнечную погоду летом - примерно 1,5 минуты.

Вице-президент США Майк Пенс отметил, что результаты подобных исследований позволят властям штатов грамотнее планировать поэтапное возвращение к нормальной жизни после отмены ограничительных мер по борьбе против коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп намерен отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.