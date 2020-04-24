Премьер-министр Британии Борис Джонсон, который поправился от болезни и уже успел пообщаться со своими министрами, может появиться в своем кабинете на Даунинг-стрит, уже в понедельник, 27 апреля.

Премьер поручил своим помощникам организовать ему на следующей неделе встречи с некоторыми министрами, чтобы те ввели его в курс нынешнего состояния дел в стране и мире, как передает английская газета The Telegraph.

Напомним, что Борис Джонсон заразился коронавирусом в конце марта. 5 апреля он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу Святого Томаса в центре Лондона, где прошел кислородную терапию. 9 апреля премьер-министр был переведен из реанимации в обычную палату, а 12 апреля - выписан из клиники.

Ранее "Страна" сообщала, что культовая рок-группа The Rolling Stones записала новую песню впервые за 8 лет и посвятила ее коронавирусу. Песня называется "Living in a Ghost Town" (Жизнь в городе-призраке).