The Rolling Stones записали новую песню и посвятили ее теме пандемии, фото https://twitter.com/RollingStones

Культовая британская рок-группа The Rolling Stones в это непростое время порадовала свою многомиллионную армию фанатов новой песней. Причем, музыканты выпустили сингл впервые за последние 8 лет. Он называется Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке" - Ред.) и посвящен, само собой теме пандемии нового коронавируса.

Об этом сообщается в официальном Twitter группы.

Фронтмен группы Мик Джаггер пояснил, что они начали запись нового материала еще до повсеместного карантина, а в итоге текст песни немного адаптировали под текущую ситуацию. Причем работа над окончательным вариантом Living in a Ghost Town шла в условиях самоизоляции.

The Rolling Stones записали песню про пандемию коронавируса

Официальные представители группы рассказали, что, по мнению участников, данный трек очень хорошо отражает то, что сейчас творится во всем мире из-за пандемии коронавируса.

4-минутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. На экране появляются безлюдное метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто.

Видео: The Rolling Stones

Ранее "Страна" сообщала, что Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце. Врачи обещают полную поправку лидеру The Rolling Stones.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.