Культовая британская рок-группа The Rolling Stones в это непростое время порадовала свою многомиллионную армию фанатов новой песней. Причем, музыканты выпустили сингл впервые за последние 8 лет. Он называется Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке" - Ред.) и посвящен, само собой теме пандемии нового коронавируса.

Об этом сообщается в официальном Twitter группы.

Фронтмен группы Мик Джаггер пояснил, что они начали запись нового материала еще до повсеместного карантина, а в итоге текст песни немного адаптировали под текущую ситуацию. Причем работа над окончательным вариантом Living in a Ghost Town шла в условиях самоизоляции.

Официальные представители группы рассказали, что, по мнению участников, данный трек очень хорошо отражает то, что сейчас творится во всем мире из-за пандемии коронавируса.

4-минутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. На экране появляются безлюдное метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто.

Видео: The Rolling Stones

Ранее "Страна" сообщала, что Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце. Врачи обещают полную поправку лидеру The Rolling Stones.