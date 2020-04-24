Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого Кабмин уволил за масштабные хищения, продемонстрировал свою гордость, что вместе с ним пришлось увольнять и всех его заместителей.

Об этом он сообщил, опубликовав соответствующее фото на своей странице в Facebook.

"Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей - Денис Шендрик, Роберт Зелди, Сергей Петухов. Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу". Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель. # стоим", - написал он.

На опубликованном фото уволенный Нефедов одет в футболку с изображением Добби - персонажа из саги о "Гарри Поттере", который стал культовым после фразы "Добби свободен".

Видимо, Нефедов ассоциирует себя с этим персонажем, так как футболка подписана "Добби. Свободный эльф".

Напомним, Нефедов, получавший в течение нескольких месяцев надбавку в 300% оклада, несмотря на огромные недоборы таможни, в марте получил 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Как сообщала "Страна", в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Каинета министров Украины уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.