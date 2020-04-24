Депутат грузинского парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили заявил, что Грузия может пересмотреть дипломатические отношения с Украиной, если Саакашвили назначат вице-премьером украинского правительства.

Слова Ионатамишвили, сказанные им в эфире телерадиокомпании "Имеди", приводит украинский журналист Игорь Соловей на своей странице в Facebook.

"Если Михаил Саакашвили действительно будет назначен вице-премьером в Украине, то есть человек, который, как известно, обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня, это, несомненно, сделает отношения между Грузией и Украиной очень сложными. Я не исключаю, что вопрос пересмотра дипломатических отношений будет на повестке дня", - сказал Рати Ионатамишвили.

В качестве одной из таких мер может стать отзыв посла Грузии из Киева.

Ранее "Страна" писала, что во фракции "Слуга народа" появились проблемы с голосами за назначение бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили вице-премьером.

Также мы рассказывали, как Зеленский в "Квартале" высмеивал Михо, которого хочет сделать вице-премьером.