"Союзмультфильм" намерен отозвать права Японии на создание и трансляцию продолжения серии приключения Чебурашки и крокодила Гены.

Об этом сообщила глава правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, передает "Интерфакс".

"Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - заявила она.

По ее словам, сложность судебных разбирательств в том, что нынешний договор на право транслировать и снимать новую версию мультфильма должен быть рассмотрен в японском суде по японскому законодательству. А это, как отмечает Слащева, очень дорого.

Напомним, на днях японские мультипликаторы презентовали "нулевую" серию новой истории Чебурашки и Гены в формате 3D-мультфильма.

Мультик рассказывает о приключениях Чебурашки с крокодилом Геной, но в более современных реалиях. Первый выпуск называется "Чебурашка: Я нашел друга".

Напомним, киностудия "Союзмультфильм" опровергла информацию о том, что собирается выпускать версии классических мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, а также про попугая Кешу в формате 3D.

Как сообщала "Страна", "Союзмультфильм" планирует выпустить 3D-версии мультфильмов "Золотой коллекции".