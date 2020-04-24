В Японии выпустили новую версию мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену в 3D. Видео
Японские мультипликаторы презентовали "нулевую" серию новой истории Чебурашки и Гены в формате 3D-мультфильма.
Об этом сообщает Animenewsnetwork.
Мультик рассказывает о приключениях давно известного украинской публике Чебурашки с крокодилом Геной, но в более современных реалиях. Первый выпуск называется "Чебурашка: Я нашел друга". Серия вышла в аккурат к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке, в котором насчитывалось 26 серий.
Известно, что Гену озвучил Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Риэ Кугимия.
Япония выпустила новую версию мультика о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Видео: Animenewsnetwork.
Напомним, киностудия "Союзмультфильм" опровергла информацию о том, что собирается выпускать версии классических мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, а также про попугая Кешу в формате 3D.
Как сообщала "Страна", "Союзмультфильм" планирует выпустить 3D-версии мультфильмов "Золотой коллекции".