Японские мультипликаторы презентовали "нулевую" серию новой истории Чебурашки и Гены в формате 3D-мультфильма.

Об этом сообщает Animenewsnetwork.

Мультик рассказывает о приключениях давно известного украинской публике Чебурашки с крокодилом Геной, но в более современных реалиях. Первый выпуск называется "Чебурашка: Я нашел друга". Серия вышла в аккурат к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке, в котором насчитывалось 26 серий.

Известно, что Гену озвучил Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Риэ Кугимия.

Япония выпустила новую версию мультика о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Видео: Animenewsnetwork.

Напомним, киностудия "Союзмультфильм" опровергла информацию о том, что собирается выпускать версии классических мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, а также про попугая Кешу в формате 3D.

Как сообщала "Страна", "Союзмультфильм" планирует выпустить 3D-версии мультфильмов "Золотой коллекции".