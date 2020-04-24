Вместе с зарплатой за апрель все врачи, которые работали с коронавирусными больными, получат надбавки в размере 300% от обычной заработной платы.

Об этом в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавирусной инфекцией, заплатит экстренной медпомощи, заплатит тем, кто забирает образцы на исследования. Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", - заявил он.

По его словам, сотрудники больниц, в которые больные поступали с марта, уже получили такую надбавку. Также Ляшко добавил, что местная власть может выписывать врачам дополнительные премии на свое усмотрение.

"Если в Почаевской больнице в марте были случаи коронавируса, но средства не пришли, то это случай, по которому нужно разбираться. Этот случай будем завтра разбирать с самого утра, звонить в ОГА, в ДОЗ. Средства должны были прийти с медсубвенции в каждый департамент здравоохранения", - добавил он, отметив, что все случаи, когда медики не получили обещанные им надбавки за работу с больными коронавирусом, будут расследоваться.

О доплатах - в начале ролика. Видео: Facebook / "Право на власть".

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 24 апреля, примет постановление, которое окончательно урегулирует механизм доплаты врачам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, куда Кабинет министров потратит деньги из Фонда борьбы с коронавирусом. В первую очередь деньги пойдут на товары и услуги по борьбе с вирусом. Также планируют пустить часть бюджета на зарплату работникам медицины.