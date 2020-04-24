Министерство социальной политики 23 апреля начало выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тысяч гривен и гражданам, получающим государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

В то же время Пенсионный фонд заявил, что направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен, передает Минсоцполитики.

Отмечается, что на эти цели правительством направлено 10,6 млрд гривен.

Кроме пенсионеров, помощь 1 тыс. гривен уйдут получателям соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лица, не имеющие права на пенсию - получатели временной соцпомощи неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату.

Около 7 млн граждан, получающих пенсии и соцпомощь на счета в банках, получат помощь не позднее 24 апреля.

Гражданам, получающим соответствующие выплаты через почту, почтальоны доставят денежную помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил выплаты для тех, кого отправили в отпуск за свой счет.

Еще мы писали, что Кабмин отменил обещанные выплаты в 21 тысячу молодым учителям.