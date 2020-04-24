Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили рассказал о своих планах на должности вице-премьер-министра Украины.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

По словам Сакаашвили, первым делом он сконцентрирует свое внимание на отношениях с Международным валютным фондом и укрепит малый и средний бизнес.

Что касается работы с олигархами, то Саакашвили считает, что от всех них нужно отдалиться на одинаковое расстояние, так как в приоритете стоит народ.

По его словам, нужно изменить "феодальную олигархическую систему", которая сейчас действует в Украине.

"Нужно быстрое развитие экономики", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

как сообщала "Страна", как Зеленский в рамках выступлений в "Квартале 95" высмеивал Михемла Саакашвили, которого теперь хочет сделать вице-премьер-министром.