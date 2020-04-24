Коронавирус: новый антирекорд и отечественные тесты

Вчера Украина узнала о новом антирекорде роста заболеваемости коронавирусом: за среду число выявленных зараженных увеличилось сразу на 578 человек, при этом Киев вслед за Черновицкой областью пересек тысячный рубеж. На фоне решения о продлении карантина это, конечно, оптимизма украинцам не добавило.

Зато президент в своем вчерашнем еженедельном обращении излучал даже больше оптимизма, чем нужно. По его словам, Еврокомиссия решила выделить нам 1,2 млрд евро на борьбу с эпидемией, в Украине произвели и уже начали отправлять в регионы 200 тысяч ПЦР-тестов, отечественные предприятия начали производство аппаратов ИВЛ, а отечественные ученые начали клинические испытания препарата против коронавируса.

В общем, все это очень напоминало парадные отчеты о выполнении ежегодных и пятилетних планов, которые звучали со всех трибун в советские времена. Отчеты действительно впечатляли, но на реальной жизни не отражались.

В реальной же жизни граждане имеют только продолжение карантина с неясным эффектом. Правда, Владимир Зеленский и тут нашел позитив, предложив всей стране "прокачать" свое знание иностранных языков – мол, это понадобится, когда карантин закончится и в Украину вернутся интуристы.

Вот только с определением этой даты пока у власти проблемы. Есть только некие пять этапов выхода из карантина, которые вот-вот должен озвучить премьер. А насчет возвращения интуристов даже предположить что-то сложно. Пока все, что сказала власть об открытии границ, – это дата аналогичного решения Евросоюза плюс еще месяц. Но формула "икс плюс месяц" не может добавить ни ясности, ни оптимизма.

Нацбанк удешевляет кредиты. Для кого?

НБУ снизил учетную ставку. Фото: bank.gov.ua

Несмотря на глобальный экономический кризис, Нацбанк продолжает линию на смягчение монетарной политики, начатую еще год назад. Вчера регулятор объявил об очередном серьезном снижении базовой учетной ставки – с 10 до 8%. В последний раз такой низкой она была еще в стабильные времена Януковича. Да и вообще стоит отметить, что низкая учетная ставка в Украине была только в периоды, когда экономика развивалась. И наоборот – она резко повышалась в кризисные периоды. Так что вчерашнее снижение базового показателя можно назвать нонсенсом.

Хотя с точки зрения классических рецептов поддержки экономики эта мера, безусловно, правильная. Можно привести пример Федеральной резервной системы США, которая держала свою учетную ставку на высоком уровне в 2017-19 годах, пока экономика росла, и резко снизила ее в 2020-м, на фоне "эпидемического" кризиса.

За такое решение НБУ можно было бы поаплодировать – если бы в нашей стране работали классические рецепты развития экономики. В этом случае любой бизнес мог бы прокредитоваться в любом банке в гривне под 9-10% годовых уже через неделю.

Однако у нас это не работает. Хотя Нацбанк действительно готов выпустить на финансовый рынок дополнительные объемы отечественной валюты, но не через кредиты бизнесу, а через рефинансирование госбанков, которые, в свою очередь, на это рефинансирование выкупят выпущенные Минфином облигации внутреннего госзайма (зарубежного и коммерческого внутреннего спроса на них больше нет) и тем самым помогут правительству уменьшить дефицит госбюджета.

Если не обращать внимания на детали, то это та же самая схема, по которой Юлия Тимошенко финансировала бюджет в 2009 году, и в основе ее лежит дополнительная эмиссия гривны. Проще говоря, печатание денег. Этот способ, кстати, тоже считается стимулирующим для экономики, однако только в краткосрочной перспективе, поскольку потом он приводит к инфляции и обесцениванию валюты.

Впрочем, у нас сейчас и краткосрочного положительного эффекта может не быть – потому что у бизнеса слишком мало простора для развития во время карантина.

Промышленность: девятый месяц падения

Промпроизводство в Украине в марте продолжило падение. Фото: Pixabay

Вчера, кстати, стали известны первые итоги работы отечественной промышленности во время карантина. Как и следовало ожидать, она продолжила падение: теперь оно составило 7,7% по отношению к марту прошлого года. Таким образом, промпроизводство в Украине падает уже девятый месяц подряд.

Что интересно, при этом в марте по отношению к февралю этого года оно даже немного выросло: прогнозируемо увеличили производство фармацевты и химики. И это как раз тот небольшой положительный эффект, который могла дать эпидемия. Власть тут, конечно, не причем, поскольку у нее до сих пор нет ни промышленной политики, ни хотя бы промышленного министерства.

Однако надо учитывать, что большую половину марта вся страна еще работала, и только с середины прошлого месяца начались запреты на общественный транспорт, которые в результате и привели к остановке некоторых производств и значительной части строек.

Поэтому наиболее показательным, конечно, будет апрель.

Внеочередная сессия: ни головы Сытника, ни кресла для Михо?

Артем Сытник. Фото: 24 канал

Противостояние внутри фракции "Слуга народа" продолжается, блокируя все кадровые инициативы, исходящие от противоборствующих сторон. Вчера стало известно, что из повестки дня сегодняшней внеочередной сессии исчез законопроект об изменении закона о НАБУ – тот самый, который позволял досрочно уволить главу этого агентства Артема Сытника за коррупцию.

Понятно, что здесь дело уже не просто в разборках внутри фракции – они стали лишь стартовым толчком. Чтобы снять законопроект, нужна была "воля свыше", а для нее необходимы были соответствующие предпосылки. Если учесть, что ранее Владимир Зеленский поддерживал увольнение Сытника, то очевидно, что тут не обошлось просьбами со стороны "соросят", – тут имело место международное вмешательство. Вполне возможно, что со стороны американского посольства, как об этом и написал нардеп Илья Кива.

Что касается "соросят", они в данном случае выступают в роли стукачей, донося до американского посольства о любых попытках власти уменьшить иностранное влияние во власти.

Но борьба идет и с другой стороны. По информации на вчерашний день, внутри "Слуги народа" возникла значительная оппозиция возможному назначению Михаила Саакашвили на должность вице-премьера. Причем среди противников такого назначения есть не только борцы с иностранным засильем из группы Коломойского, но даже "соросята". Что можно объяснить внутривидовой борьбой поколений: для молодых грантополучателей Михо – такой же чужак, как любой представитель старой школы в украинской политике.

Так что в итоге сегодня ни одного решения, связанного с кадрами, может не состояться. Что, в принципе, не удивляет – ведь в правительстве, работающем второй месяц, до сих есть незакрытые министерские позиции.

Куда ведет новый конфликт США и Ирана?

Трамп дал указание уничтожать иранские катера, если те будут "донимать" корабли США. Фото: Pixabay

На международной арене вспомнили о том, что существует что-то кроме коронавируса и нефтяного кризиса. Ньюсмейкером вновь стал Дональд Трамп, который решил оживить американо-иранское противостояние, ни с того ни с сего заявив о приказе для ВМС США уничтожать корабли Ирана в случае некоего конфликта.

Естественно, Тегеран в долгу не остался, и вчера иранцы пообещали обстреливать корабли Штатов, если посчитают, что от них исходит какая-то опасность. Можно не сомневаться, что такую наглость Белый дом не спустит, а потому уже сегодня можно ожидать "ответ на ответ" с американской стороны.

Правда, несмотря на грозные заявления, не покидает ощущение искусственности этого конфликта, для которого в последние недели не было никаких предпосылок. Стоит обратить внимание, что заявления обеих сторон максимально неконкретны: их можно трактовать и как угрозу, и как абстрактные рассуждения о некоей сверхкризисной ситуации, которая может никогда не наступить.

А значит, международная активизация Трампа может быть вызвана вовсе не некими шагами Ирана, а внутренней ситуацией в США, где президент борется с карантином, но ничего не может с ним поделать, поскольку ситуация с эпидемией не улучшается. И это не первый случай, когда внутренние проблемы Белый дом пытается заглушить "маленькой победоносной войной". Причем Трамп уже научился вести "твиттерные" войны, не прибегая к реальным действиям. Скорее всего, этим все ограничится и в этот раз.

Ну а пока из-за грозных заявлений Ирана и США начала немного расти цена на нефть.