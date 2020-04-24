Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") подписал письмо к МВФ с приглашением присоединиться к обсуждению законопроекта о банках (так называемого "антиколомойского закона").

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"В начале заседания председатель комитета Даниил Гетманцев проинформировал, что по инициативе членов Комитета подписал письмо к Международному валютному фонду с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро помощи при условии выполнения Киевом требований МВФ.

По словам представителей президента Владимира Зеленского, средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины в условиях карантина.

Также мы писали, что по мнению политолога, без кредита МВФ Зеленскому придётся бежать за границу.