Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, которого Верховная Рада отправила в отставку 5 марта 2020 года, обвинил главу СБУ Ивана Баканова в блокировании расследования уголовного дела по "Приватбанку".

Колонку Рябошапки опубликовало издание "Украинская правда".

Бывший генпрокурор заявил, что дело о многомиллиардном выводе средств из "Приватбанка" может быть быстро завершено, если Иван Баканов (его Рябошапка назвал "другом президента"), разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по "Приватбанку".

"Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права", - сказал Рябошапка.

В тоже время он не пояснил почему решил публично заявить об этой проблеме только сейчас, почти через два месяца после отставки. И почему об этом он не заявлял, когда был генпрокурором.

К слову, свою колонку экс-генпрокурор написал как ответ на фильм Зеленского о годе своего президентства, где президент заявил, что Рябошапка был уволен, так как не показал высокий результат.

"Был один генпрокурор, он показал результат, но результат низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Уволен этот генпрокурор, взяли другого", - сказал Зеленский.

Собственно, этой фразе Рябошапка и оппонировал, доказывая, что он как раз был эффективным, а вот другие ему мешали. Например, Баканов.

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