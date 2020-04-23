В Одессе зафиксировали первую смерть от коронавируса - умер 56-летний мужчина, сообщает ОГА.

Отмечается, что 56-летний житель Одессы умер в минувшие сутки в результате осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Это первый летальный случай в городе и третий в области.

За ночь лабораторный центр Минздрава подтвердил диагноз COVID-19 у десяти жителей региона: шесть случаев в Подольске, два в Одессе, по одному — в Беляевском и Килийском районе.

Всего, таким образом, заболел 161 житель области.

Как ранее сообщала "Страна", Кабинет министров изменил правила самоизоляции украинцев на карантине из-за коронавируса.

Еще мы писали, что в отказавшейся от жестких ограничений Швеции уже больше 2000 человек умерли от коронавируса.