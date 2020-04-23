Ученые впервые показали подробную карту Луны. Фото: USGS

Ученые впервые удалось создать подробную геологическую карту Луны по снимкам пилотируемой программы "Аполлон" и орбитальных автоматических станций.

Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США (USGS).

Исследователи Геологической службы США вместе с NASA и институтом Луны и планет (LPI) создали первую подробную геологическую карту естественного спутника Земли в масштабе 1:5 000 000. 

Для создания геологической карты были использованы шесть снимков, сделанных пилотируемой программой "Аполлон" и автоматическими лунными станциями. Информацию о топографии Лены получили при помощи лидара орбитального аппарата LRO, и стереоизображений, сделанных японской автоматической станцией "Кагуя". Также ученые разработали единое описание поверхностей, чтобы избежать неправильной трактовки возраста тех или иных пород.

Ученые впервые показали подробную карту Луны. Фото: USGS

Благодаря новой карте NASA будет легче определить подходящие участки для посадки грядущих миссий на Луну. 

Напомним, первый с 2011 года пилотируемый полет на корабле Crew Dragon NASA совершит 27 мая. В космосе астронавты испытают передельных возможности новой системы шаттла.

Как сообщала "Страна", в ночь с 15 на 16 апреля между Землей и Луной пролетел астероид, который многие не заметили из-за пандемии коронавируса.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.