Ученые впервые удалось создать подробную геологическую карту Луны по снимкам пилотируемой программы "Аполлон" и орбитальных автоматических станций.

Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США (USGS).

Исследователи Геологической службы США вместе с NASA и институтом Луны и планет (LPI) создали первую подробную геологическую карту естественного спутника Земли в масштабе 1:5 000 000.

Для создания геологической карты были использованы шесть снимков, сделанных пилотируемой программой "Аполлон" и автоматическими лунными станциями. Информацию о топографии Лены получили при помощи лидара орбитального аппарата LRO, и стереоизображений, сделанных японской автоматической станцией "Кагуя". Также ученые разработали единое описание поверхностей, чтобы избежать неправильной трактовки возраста тех или иных пород.

Благодаря новой карте NASA будет легче определить подходящие участки для посадки грядущих миссий на Луну.

Напомним, первый с 2011 года пилотируемый полет на корабле Crew Dragon NASA совершит 27 мая. В космосе астронавты испытают передельных возможности новой системы шаттла.

Как сообщала "Страна", в ночь с 15 на 16 апреля между Землей и Луной пролетел астероид, который многие не заметили из-за пандемии коронавируса.