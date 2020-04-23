Полицейские Кировоградщины задержали лиц, которые отобрали у мужчины почти миллион долларов. Об этом информирует полиция области.

В конце февраля в Кропивницком неизвестные напали на местного жителя и силой заставили отдать деньги. Оперативникам полиции удалось установить лиц, причастных к разбойному нападению, и задержать их. Во время обысков полицейские изъяли оружие, парики, рации и почти 900 000 гривен.

20 февраля этого года неизвестные лица напали на мужчину, несколько часов его удерживали и силой заставили отдать почти миллион гривен, после чего на автомобиле скрылись с места происшествия. По факту разбойного нападения следственным управлением областной полиции было открыто уголовное производство.

По результатам двухмесячной работы оперативники не только установили лиц и места их место постоянного проживания, но и места последнего пребывания, хранение оружия и автомобиля, злоумышленники использовали в преступной деятельности.

В состав группы входило три человека: организатор, 49-летний житель Кропивницкого, и его сообщники, 38-летний житель Запорожья и 29-летний киевлянин.

Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники при нападении на потерпевшего, заранее купили, а потом спрятали в гараже, арендованном организатором. После совершения преступления лидер группировки и один из его участников выехали за пределы места своего постоянного проживания и находились в Одессе.

Собрав достаточно доказательств причастности злоумышленников к преступлению, полицейские провели мероприятия для их задержания.

В среду, 22 апреля, в Одессе сотрудники управлений стратегических расследований и уголовного розыска, Кропивницкого отдела полиции по процессуального руководства Кировоградской местной прокуратуры и по силовой поддержки спецназовцев КОРД и роты полка особого назначения задержали 49-летнего организатора и 29-летнего киевлянина по месту их временного проживания.

В Кропивницком, Одессе, Киеве и Запорожье правоохранители провели санкционированные обыски по местам их постоянного и временного проживания, в гаражном помещении и в автомобилях фигурантов.

По результатам обысков полицейские изъяли автомобиль, который использовался во время преступления. Также изъяты два автомата и восемь магазинов с патронами к нему, семь пистолетов различной марки и восемь магазинов к ним с патронами, почти 300 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм, четыре гранаты РГД-5 и баллончики спецсредства слезоточивого действия. Было обнаружено и спортивную сумку, в которой находились камуфляжная куртка, перчатки и наручники.

Кроме того, в ходе процессуальных мероприятий было изъято радиостанцию, камеру наружного наблюдения, парик, милицейскую фуражку, различные номерные знаки и их фрагменты, в том числе и на синем фоне, "черновые" записи, 80000 гривен и 30 000 долларов США.

По решению суда был задержан лидер и один из участников преступной группировки. Им уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным правоохранителей, участники преступной группировки могут быть причастны к совершению других преступлений, в том числе и разбойных нападений, как на территории Кировоградской области, так и в других регионах. Эти факты будут проверяться во время досудебного расследования.

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