ЦОЗ предложил украинцам проводить дезинфекцию рук раствором хлора

Украинцам рассказали, что дезинфицирующее средство можно изготовить из слабого раствора хлорки, но это может быть опасно для кожи рук.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Новая коронавирусная инфекция COVID-19 передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около одного метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - указано в сообщении.

Уточняется, что при отсутствии других способов дезинфекции можно создать средство из хлорки и воды, разбавив их так, чтобы хлорки в растворе было 0,05%. Врачи предупреждают, что в процессе создания раствора есть опасность обжечь кожу рук. Также этим раствором можно протирать различные поверхности, однако до этого их нужно обработать водой с мылом.

Несвежий раствор теряет свои дезинфицирующие свойства, поэтому раствор хлора нужно делать каждый день и хранить емкость в холодном, сухом и темном месте. Представители Центра общественного здоровья добавили, что коронавирус не передается воздушным путем. Это означает, что он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного.

Напомним, постановлением от 22 апреля 2020 №291 Кабмин продлил карантин до 11 мая. Также этим документом утвержден порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией людей.

Как сообщала "Страна", опубликована карта Украины с указанным по каждому региону количеством выявленных случаев коронавируса. Безоговорочными лидерами по числу заболевших являются Черновецкая область (1140) и Киев (1059). Всего в Украине зафиксировано 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.