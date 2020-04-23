После смерти сына мать должна была унаследовать половину квартиры. Однако не успев оформить документы на право собственности на квартиру она тоже умерла. При этом мать оставила завещание, согласно которому принадлежащую ей долю в квартире завещала другому сыну.

Как описывает Юрлига, этот сын обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, но нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство на долю в квартире, указав на отсутствие документов в умершей матери о государственной регистрации права собственности на долю в квартире. Сын обратился в суд с иском о признании за ним права собственности в порядке наследования.

Суды первых двух инстанций отказали в удовлетворении иска. Однако коллегия судей Гражданского суда, удовлетворив кассационную жалобу, отправила дело на новое рассмотрение в местном суде.

Соответствующее постановление по делу № 523/3522/16-ц ВС принял в августе 2019 года.

В соответствии со ч. 3 ст. 1296 Гражданского кодекса, отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.

Коллегия судей отметила, что законодатель разграничивает понятия "возникновение права на наследство" и "возникновение права собственности на недвижимое имущество, входящее в состав наследства", и связывает с возникновением этих имущественных прав различные правовые последствия.

Возникновение у наследника права на наследство, которое связывается с его принятием, как имущественного права обусловливает вхождение права на него в состав наследства после смерти наследника, который не получил свидетельства о праве на наследство и не осуществил государственную регистрацию права.

Ранее "Страна" информировала, как Верховный суд разъяснил причины, по которым можно продлить срок для принятия наследства.

Также мы писали, что в Киеве минер угрожал взорвать родственников из-за наследства.