В Швеции за время эпидемии коронавируса умер уже 2021 человек. За сутки 23 апреля было 84 погибших.

Об этом говорит статистика на сайте Worldometers.

Положительный тест на коронавирус сдали 16 тыс. 755 жителей страны, из них за последние сутки - 751 человек.

Отметим, что Швеция из-за коронавируса не вводила строгих ограничений, которые ввели большинство стран в Европе. Власти Швеции запретили собираться группами больше 50 человек, в то время как в Германии, например, запрещено собираться вместе более чем двум людям. Также в Швеции продолжают работать кафе, не запрещено проводить свадьбы и другие мероприятия, если в них участвуют не более 50 человек.

Ранее "Страна" писала, что Шотландия рассчитывает вернуться к нормальной жизни после коронавируса не ранее 2021 года.

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