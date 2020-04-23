Профессору химии, который организовал лабораторию по производству амфетамина, сообщили о подозрении. Ранее у него нашли более килограмма наркотических веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"По результатам проведенных обысков по месту расположения нарколабораторий, квартиры и других помещений, которые использовались в незаконной деятельности, правоохранители изъяли около 1 кг порошкообразного вещества, похожего на "амфетамин", более 9 кг прекурсора фенилнитропропен (основного компонента для изготовления амфетамина), около 2 л ртути, более 80 л других прекурсоров. В общем было изъято более 1 тонны реагентов и других химических веществ, с помощью которых осуществлялся синтез наркотиков и психотропных веществ, а также оборудования, что позволяло их производить в промышленных объемах", - указано в сообщении.

69-летний фигурант ранее был преподавателем химии в одном из столичных ВУЗов. Лабораторию он организовал в собственной квартире и в гаражном амбаре. Есть доказательства того, что мужчина собирался продавать наркотики, что попадает под ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, особо опасных психотропных веществ с целью сбыта). Если его вину докажут, мужчине грозит тюремное заключение до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве преподаватель химии организовал наркокартель. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство амфетамина, который продавался через интернет.

Как сообщала "Страна", на внеочередном заседании Верховной Рады выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он рассказал о работе ведомства и сообщил, что полиция - самый крупный хранитель наркотиков в стране.