Кабинет министров изменил правила самоизоляции украинцев на карантине из-за коронавируса
Постановлением от 22 апреля 2020 №291 Кабмин продлил карантин до 11 мая. Также этим документом утвержден порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией людей, информирует Юрлига.
Так, лицами, которые нуждаются в самоизоляции, являются:
- лица, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19, кроме лиц, которые во время выполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями относительно их применения;
- лица, относительно которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 в легкой форме и не требуют госпитализации;
- лица, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" до пересечения государственной границы или контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее;
- лица, которые достигли 60-летнего возраста, кроме отдельных категорий.
Информацию о лицах, нуждающихся в самоизоляции, в систему вносят:
- лечащий врач - о лицах, относительно которых есть подозрение на инфицирование или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;
- работники заведений системы экстренной медицинской помощи - относительно передачи информации об обращении лиц с подозрением на инфицирование
COVID-19;
- работники государственных учреждений МОЗ эпидемиологического профиля - относительно лиц, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 и несут риск распространения болезни.
- по согласованию с лечащим врачом или с работником государственных учреждений МОЗ эпидемиологического профиля лицо, которое требует самоизоляции, вносит информацию самостоятельно с помощью мобильного приложения системы.
Срок самоизоляции: определяется лечащим врачом на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.
14 дней в самоизоляции должны провести лица, которые:
- имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, которые во время выполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями;
- осуществили пересечение государственной границы или пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее и дали согласие на самоизоляцию с использованием системы через мобильное приложение.
Обязательство относительно самоизоляции прекращается автоматически после окончания срока самоизоляции.
Установленный срок самоизоляции может быть изменен в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.
Обязанности лиц на самоизоляции: постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.
Текущий контроль осуществляется по выбору лица одним из таких способов:
- работниками Национальной полиции, Национальной гвардии в соответствии с внутренним порядком мер по контролю за самоизоляцией, государственных учреждений эпидемиологического профиля МОЗ, уполномоченными органами местного самоуправления должностными лицами;
- с помощью системы через мобильное приложение.
Контроль с помощью мобильного приложения
Лицо считается таким, которое избрало контроль с помощью мобильного приложения, с момента авторизации в нем. До момента авторизации текущий контроль осуществляется соответствующими органами.
Через мобильное приложение будут проверять соответствие фотографии лица и лица эталонной фотографии, сделанной во время установления приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.
После установления мобильного приложения в случайные промежутки времени на протяжении дня лицо получает сообщение (push- сообщение). В случае получения сообщения лицо должно в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.
В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений относительно передачи информации, к органам Нацполиции посылается сообщение о случае нарушения условий самоизоляции. Сообщение является основанием для дальнейшего осуществления органами контроля за соблюдением обязательства самоизоляции.
Послание сообщения к органам Национальной полиции не может быть отдельным основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил карантина.
Текущий контроль уполномоченными органами
Текущий контроль работники органов осуществляют путем проведения проверки фактического наличия соответствующих категорий граждан по указанным ими адресам самоизоляции.
С целью контроля за соблюдением правил самоизоляции на улицах, в парке, других общественных местах работники Национальной полиции, представители Национальной гвардии, уполномоченные органами местного самоуправления работники осуществляют выборочную проверку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус. На электронный запрос уполномоченных лиц с помощью системы предоставляется информация о том, требует ли лицо самоизоляции.
Как ранее сообщала "Страна", поступили разъяснения, что такое самоизоляция, обсервация и обсерваторы.
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