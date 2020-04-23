Постановлением от 22 апреля 2020 №291 Кабмин продлил карантин до 11 мая. Также этим документом утвержден порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией людей, информирует Юрлига.

Так, лицами, которые нуждаются в самоизоляции, являются:

- лица, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19, кроме лиц, которые во время выполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями относительно их применения;

- лица, относительно которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 в легкой форме и не требуют госпитализации;

- лица, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" до пересечения государственной границы или контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее;

- лица, которые достигли 60-летнего возраста, кроме отдельных категорий.

Информацию о лицах, нуждающихся в самоизоляции, в систему вносят:

- лечащий врач - о лицах, относительно которых есть подозрение на инфицирование или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;

- работники заведений системы экстренной медицинской помощи - относительно передачи информации об обращении лиц с подозрением на инфицирование

COVID-19;

- работники государственных учреждений МОЗ эпидемиологического профиля - относительно лиц, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 и несут риск распространения болезни.

- по согласованию с лечащим врачом или с работником государственных учреждений МОЗ эпидемиологического профиля лицо, которое требует самоизоляции, вносит информацию самостоятельно с помощью мобильного приложения системы.

Срок самоизоляции: определяется лечащим врачом на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.

14 дней в самоизоляции должны провести лица, которые:

- имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, которые во время выполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями;

- осуществили пересечение государственной границы или пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее и дали согласие на самоизоляцию с использованием системы через мобильное приложение.

Обязательство относительно самоизоляции прекращается автоматически после окончания срока самоизоляции.

Установленный срок самоизоляции может быть изменен в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Обязанности лиц на самоизоляции: постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.

Текущий контроль осуществляется по выбору лица одним из таких способов:

- работниками Национальной полиции, Национальной гвардии в соответствии с внутренним порядком мер по контролю за самоизоляцией, государственных учреждений эпидемиологического профиля МОЗ, уполномоченными органами местного самоуправления должностными лицами;

- с помощью системы через мобильное приложение.

Контроль с помощью мобильного приложения

Лицо считается таким, которое избрало контроль с помощью мобильного приложения, с момента авторизации в нем. До момента авторизации текущий контроль осуществляется соответствующими органами.

Через мобильное приложение будут проверять соответствие фотографии лица и лица эталонной фотографии, сделанной во время установления приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

После установления мобильного приложения в случайные промежутки времени на протяжении дня лицо получает сообщение (push- сообщение). В случае получения сообщения лицо должно в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.

В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений относительно передачи информации, к органам Нацполиции посылается сообщение о случае нарушения условий самоизоляции. Сообщение является основанием для дальнейшего осуществления органами контроля за соблюдением обязательства самоизоляции.

Послание сообщения к органам Национальной полиции не может быть отдельным основанием для привлечения лица к административной ответственности за нарушение правил карантина.

Текущий контроль уполномоченными органами

Текущий контроль работники органов осуществляют путем проведения проверки фактического наличия соответствующих категорий граждан по указанным ими адресам самоизоляции.

С целью контроля за соблюдением правил самоизоляции на улицах, в парке, других общественных местах работники Национальной полиции, представители Национальной гвардии, уполномоченные органами местного самоуправления работники осуществляют выборочную проверку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус. На электронный запрос уполномоченных лиц с помощью системы предоставляется информация о том, требует ли лицо самоизоляции.

Как ранее сообщала "Страна", поступили разъяснения, что такое самоизоляция, обсервация и обсерваторы.

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