В Житомирской области очередные пожары. Во второй половине дня 23 апреля огонь появился в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесного хозяйства. Пожар приобрел угрожающие масштабы.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрела угрожающие масштабы. В настоящее время на ее локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация", - говорится в сообщении.

На помощь к тушению пожара прибывают спасатели звена соседних лесхозов. Кроме того, одновременно происходит тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.

Ранее "Страна" писала, что в МВД показали, как военная техника ликвидирует пожары под Житомиром.

Также мы рассказывали, что в Киевской области поймали поджигателя, который выжег два гектара сухой травы.