В Шотландии "возвращение к нормальной жизни" после ситуации с коронавирусом вряд ли возможно в этом году. Такое заявление сделала первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает "Интерфакс-Украина".

"Возвращение к нормальной жизни, как мы знаем, не представляется возможным в ближайшем будущем", - заявила Стерджен.

По ее словам, "социальная дистанция и ограничения контакта с другими людьми будут реалией нашей жизни еще долгое время".

"Это точно будет так до того момента, пока лечение и создание вакцины не смогут предложить нам других вариантов. А это означает, что, возможно, эти меры будут действовать до конца этого года, а может, даже и дольше", - отметила первый министр Шотландии.

С начала вспышки коронавируса в Великобритании зарегистрировано почти 140 тысяч случаев заболевания. Около 19 тысяч человек скончались.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии начали проводить на людях испытания вакцины против коронавируса.

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