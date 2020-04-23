В Киеве поймали мошенницу, которая обманула 15 семей на туристических путевках.

Об этом сообщила Прокуратура Киева в Facebook.

"Подозреваемая лично и через знакомых распространяла заведомо ложную информацию о продаже туристических путешествий и оформления документов для отдыха в Египте и Турции по ценам ниже рыночных", - указано в сообщении.

Отмечается, что на всех обманутых она заработала около 330 тысяч гривен. Получив деньги, она использовала деньги на свои потребности и исчезала с поля зрения заказчиков.

Сейчас правоохранители расследуют дело в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 190 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие продолжается.

Напомним, украинцам сейчас звонят мошенники и требуют заплатить за лечение их родственников от коронавируса. Неизвестные аферисты названивают гражданам страны и требуют выслать деньги за препараты, которые необходимы для лечения их якобы больных коронавирусом родственников.

Как сообщала "Страна", киевской местной прокуратурой №2 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении мошенников, которые по поддельным документам завладели квартирой умершей женщины в Дарницком районе столицы.