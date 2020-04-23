В четверг, 23 апреля, в Харьковской области подтверждено еще 7 случаев заражения коронавирусом нового типа. Теперь в области 108 заболевших. Только 11 человек заразились заграницей.

Об этом сообщила директор ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Любовь Махота на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области в четверг вечером.

"Из зарегистрированных 108 человек у 11 установлено инфицирование за пределами Украины. Это Польша, Франция, Россия, Австрия, Словакия, Италия", - сказала Махота.

По ее словам, больше всего случаев заболевания зафиксировано в Харькове - 49 человек. В эпидпроцесс вовлечены также 10 районов области. Групповые заболевания зарегистрированы в 4 районах области:

Валковском - 23 случая, Дергачевском - 4 случая, Змиевском - 7 случаев, Харьковском - 6 случаев.

Кроме того, диагноз подтвержден у 18 медиков. Больше всего случаев зарегистрировано среди сотрудников Валковской центральной райбольницы - 6 человек - и областной психиатрической больницы в селе Стрелечье - 3 человека.

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