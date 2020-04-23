Опубликована карта Украины с указанным по каждому региону количеством выявленных случаев коронавируса. Безоговорочными лидерами по числу заболевших являются Черновецкая область (1140) и Киев (1059). Всего в Украине зафиксировано 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного хдоровья на своей странице в соцсети.

Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели)

Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели)

Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел)

Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели)

г. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели)

Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели)

Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел)

Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели)

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 99 случаев;

Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели)

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 396 случаев (29 выздоровели)

Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели)

Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели)

Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели)

Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели)

Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели)

Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении пребывают 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

Из-за вызванных болезнью осложнений скончались 187 человек. Из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что трое из новых заболевших коронавирусом в Днепропетровской области - дети.

Также мы сообщали, что мэрия Кременчуга обвинила Центральную больницу города в сокрытии данных о вспышке коронавируса.