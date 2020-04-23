Полиция сообщила о подозрении выходцу из Узбекистана, который незаконно переправлял нелегалов из Восточной Азии в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 8 совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в Киеве при оперативном сопровождения Департамента контрразведки СБУ разоблачили канал нелегальной транзита иностранцев через государственную границу Украины в страны Евросоюза", - указано в сообщении.

За время расследования выяснилось, что инициатором незаконной переправки стал 42-летний гражданин Узбекистана, который живет в Украине. Он помогал нелегалам из Восточной Азии пересекать границу между Украиной и Румынией через горы, в обход КПП. За свою работу он получал от одной до 3,5 тысяч долларов от каждого нелегального мигранта.

Мужчина был задержан на Брест-Литовском шоссе, когда пытался перевезти четыре нелегала. Теперь ему сообщили о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы без права занимать определенные должности.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала нелегальную миграцию через государственную границу в страны Евросоюза. Гражданин одной из стран Центральной Азии организовал механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС. Он обеспечивал своим клиентам переход вне контрольно-пропускными пунктами на государственной границе Украины с Румынией.

Как сообщала "Страна", общие масштабы трудовой миграции украинцев можно оценить в 2-3 миллиона человек, причем большинство из этих людей выезжают на короткий срок.