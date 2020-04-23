В Днепропетровской области сегодня выявлены 9 новых случаев коронавируса. Среди инфицированных - трое детей. Таким образом общее число заболевших в регионе выросло до 195 человек. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

"Постоянно проводим лабораторные ПЦР-исследования. Проверяем контактных лиц, больных пневмонией, тех, кто имеет симптомы COVID-19. Сегодня обнаружили еще 9 новых случаев. Среди них - трое детей 6, 7 и 15 лет. И взрослые в возрасте от 23 до 57 лет", - заявил губернатор области Александр Бондаренко.

Уточняется, что заболели по двое жителей Петропавловского района и Каменского. И трое - из Днепра. Также по одному случаю зафиксировали в Апостоловском районе и в Першотравенске.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне под Днепром выявили еще 20 больных коронавирусом, все они контактировали с сектантами из Першотравенска.

Также мы сообщали, что в Днепре выявили вспышку коронавируса, которая образовалась из-за религиозной секты из Першотравенска.