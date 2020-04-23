Евродепутаты утвердили программу помощи Евросоюзу для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Программа рассчитана на 540 млрд евро. Она должна начать действовать до 1 июня.

О этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции вечером в четверг в Брюсселе после завершения виртуального саммита ЕС, сообщает "Интерфакс".

"Она определяет четыре приоритетных сектора действий. Это полностью функционирующий единый рынок. Беспрецедентные усилия в области инвестиций. Глобальные действия. Хорошо функционирующая система управления", - сказал Мишель.

Он также сообщил об утверждении трех страховочных программ, призванных поддержать государства, предприятия и работников, на общую сумму 540 млрд евро.

"Мы просили, чтобы этот пакет мог работать с 1 июня 2020 года", - подчеркнул глава Евросовета.

Ранее "Страна" писала, что Нацбанк Украины обновил экономический прогноз для Украины на 2020-21 годы, ухудшив оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) до конца года с 3,5% роста до 5% падения. Но при этом регулятор улучшил ожидания роста в 2021 году с 4% до 4,3%.

Также мы рассказывали, что ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро помощи при условии выполнения Киевом требований МВФ.



