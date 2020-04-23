Членов группировки, организовавших массовое производство тяжелого наркотика метадона, взяли под стражу на два месяца. Всего в банде состояло 13 человек, инициатор "производства" - бывший полицейский.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Суд, учитывая общественную опасность преступления и степень организованности участников преступной группы, удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере от 5 млн гривен до 42 млн гривен для каждого", - указано в сообщении.

Чтобы выпустить из-под залога всех фигурантов дела, понадобится около 250 млн грн.

Суммарный размер определенных судом застал составляет более 250 млн гривен.

Напомним, бывший полицейский организовал в Киеве нарколабораторию по производству и продаже метадона. Правоохранители нашли товара на примерно два миллиона долларов. Было изъято более 50 килограмм метадона, примерно 500 литров прекурсоров. Один из организаторов - бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Как сообщала "Страна", в Киеве преподаватель химии организовал наркокартель. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство амфетамина, который продавался через интернет.