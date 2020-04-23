В Грузии приняли поправку в Уголовный кодекс, которая касается карантина. За повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина человека могут посадить в тюрьму на срок до шести лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа", - сказал журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он напомнил, что в настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 25,5 тысяч гривен), а юридические лица - 15 тысяч лари (примерно 127,5 тысяч гривен).

"Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет", - сказал Мдинарадзе.

Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.

Ранее "Страна" писала, что в Грузии из-за коронавируса запретили ездить на легковых авто и обязали всех носить маски в помещениях.

Также мы рассказывали, что в Грузии из-за коронавируса ввели "сухой закон".