В Украине и в мире продолжают распространяться новый коронавирус. За четыре месяца медики и ученые узнали о нем больше, соответственно меняются или добавляются рекомендации, как обезопасить себя от заражения. Основных всего три - мыть руки с мылом, держать дистанцию с другими, не трогать лицо. Их признали эффективными во всех странах. При этом местные предписания могут отличаться.

Собрали десять рекомендаций по коронавирусу от разных источников, а также, что не работает и куда обращаться украинцам при подозрении на Covid-19.

Как не заразиться: советы профилактики

1. Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Это поможет уничтожить вирус, который покрывает защитный слой липидов (жира). При этом мыть руки нужно не меньше, чем на протяжении 20 секунд, а в антисептиках для дезинфекции содержание спирта должно быть не менее 60-80% (то есть водка не подходит). Такие советы дают в ВОЗ и Минздраве Украины. В российском МЧС добавляют, что по возвращении из магазина в первую очередь нужно вымыть руки, а потом разбирать пакеты с покупками.

2. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Она должна быть, как минимум 1,5-2 метра. Держитесь подальше от людей с признаками ОРВИ: кашель, насморк, повышенная температура. Инфицированные могут распространять вирус с мельчайшими каплями слюны. Это рекомендации ВОЗ и украинского Минздрава.

3. Не трогайте руками глаза, нос и рот. На поверхности рук вирус безопасен, если не травмирована кожа. Он проникает в организм не через кожу, а через слизистые. Например, если потереть глаза, рот или почесать нос.

4. Соблюдайте правила респираторной гигиены. Чтобы предотвратить возможное распространение инфекции - при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Салфетку после этого стоит сразу же выбросить, а руки - вымыть - советуют в ВОЗ.

5. Прополощите горло и нос. МЧС России выпустило рекомендации, в которых советует по возвращении домой промывать нос и горло. В ВОЗ, правда, считают, что полоскать горло в целях профилактики Covid-19 - не имеет смысла.

6. Переоденьтесь и вымойте обувь. Это еще одна рекомендация МЧС России по возвращению с улицы. Такой же совет давали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Правда, и на его счет есть сомнения, поскольку на одежде вирус может быстро выветриться, а подошва не контактирует со слизистыми.

7. Мойте упаковки продуктов. ВОЗ и Минздрав ничего не сообщают на этот счет, но среди официальных рекомендаций МЧС России есть и такие: продукты, которые находятся в пластиковой, стеклянной или металлической упаковке, следует помыть с мылом. А поверхности, на которые дома выкладываются продукты, предварительно следует продезинфицировать.

При этом немецкие ученые из Института вирусологии и исследования ВИЧ Университета Бонна пришли к выводу, что новый коронавирус почти не передается через поверхности, а в 99% случаев заражение происходит после длительного контакта с больным. Так что эффективность этой меры не доказана.

8. Откажитесь от рукопожатий. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, могут передаваться при рукопожатии. ВОЗ советует знак приветствия помахать рукой или кивнуть.

9.Термически обрабатывайте продукты. В МОЗ Украины не советуют есть сырые яйца, рыбу, мясо, мясные субпродукты.

10. Следите за самочувствием. Для укрепления здоровья украинцам советуют регулировать здоровый сон, полноценно питаться, делать физические упражнения, пить больше чистой воды и регулярно проветривать помещение.

Что не работает

ВОЗ обнародовала список мифов, связанных с профилактикой коронавируса. Итак, что не работает?

Солнце, холод, горячий чай и ванная. Коронавирусом можно заболеть независимо от того, насколько солнечной, жаркой или морозной является погода. Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5 до 37 независимо от температуры окружающей среды или погоды. По этой же причине не помогут горячий чай или ванная.

Промывание носа и горла солевым раствором. Нет научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором может защитить от новой коронавирусной инфекции. Это может ускорить выздоровление при обычной простуде, но нет доказательств эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций.

Лук и чеснок. Не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока и лука, как средств профилактики заражения новым коронавирусом.

Куда обращаться, если есть подозрения на коронавирус?

Украинцам, которые подозревают у себя Covid-19, следует связаться с семейным врачом - его номер указан в декларации. Многие врачи также общаются с пациентами в вайбере, а в поликлиниках предлагают консультации по Skype.

Украинцам без договоров с семейными врачами советуют обращаться в скорую помощь (103 с мобильного либо 112 - это общий номер для экстренных служб). Также в каждой области должны работать горячие линии.

Напомним, что ранее мы писали, что в Украине начались клинические испытания препарата, который может облегчить осложнения при коронавирусе.