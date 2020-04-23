Число жертв малярии в Африке в 2020 году может сильно увеличиться. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что смертность в 2020 году может вдвое превысить смертность 2018 года и достигнуть 769 тысяч человек. Борьбе с малярией будет мешать пандемия коронавируса, на которой будут сконцентрированы усилия медиков.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В сообщении организации, выдержки из которого приводят европейские СМИ, отмечается, что эта цифра может стать реальностью в случае развития событий по наиболее неблагоприятному сценарию. Согласно такому варианту, врачи в африканских странах до того, как наступит наиболее жесткая фаза распространения COVID-19, вообще не успеют распределить противомоскитные сетки, а доступ населения к необходимым медикаментам снизится на 75%.

В связи с этим в ВОЗ призывают власти африканских стран немедленно начать распределение медикаментов и противомоскитных сеток, так как затем на континенте, как ожидается, начнется резкий рост числа заражений коронавирусом, и в таких условиях у медиков уже просто не хватит сил одновременно бороться и с COVID-19, и с малярией.

Ранее "Страна" писала, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки нового коронавируса SARS CoV 2.

Также мы рассказывали, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что меры по изоляции в связи с пандемией коронавируса не везде оправданы. Она может не иметь смысла и привести к пагубным последствиям в государствах, где значительная часть населения живет в бедности.