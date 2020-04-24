В пятницу, 24 апреля, должен был закончиться карантин, который объявили в марте. Но поездки в метро и пикники в парках пока не светят украинцам. Кабмин продлил ограничения до 11 мая, поскольку пик ожидают 3-8 мая. Затем ограничения могут постепенно начать отменять, если не будет роста заболевших, а больницы не будут переполнены.

Пока же за предыдущие сутки был установлен очередной антирекорд по заболевшим. 23 апреля в Минздраве сообщили о 578 новых случаях. 24 апреля сообщили, что новых случаев 477.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что в Украине начали испытывать препарат, который может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция. Так ли это - покажут результаты клинических испытаний.

По последним официальным данным, в Украине подтвержденных 7 647 случаев Covid-19. Выздоровели 601, умерли 193.

Следим за ситуацией с распространением коронавируса и карантином в онлайн-хронике. Материал обновляется.

09:28 Скоро начнется ежедневный брифинг МОЗ

09:23 Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 370 случаев (51 выздоровел)

Волынская обл. - 203 случая (26 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 195 случаев (11 выздоровели)

Донецкая обл. - 24 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. - 309 случаев (4 выздоровели)

Закарпатская обл. - 260 случаев (27 выздоровели)

Запорожская обл. - 163 случая (25 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 684 случая (27 выздоровели)

м. Киев - 1122 случая (53 выздоровели)

Киевская обл. - 505 случаев (38 выздоровели)

Кировоградская обл. - 283 случая (35 выздоровели)

Львовская обл. - 298 случаев (39 выздоровели)

Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 103 случая;

Одесская обл. - 169 случая (8 выздоровели)

Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 437 случаев (39 выздоровели)

Сумская обл. - 90 случаев (34 выздоровели)

Тернопольская обл. - 532 случая (45 выздоровели)

Харьковская обл. - 118 случаев (12 выздоровели)

Херсонская обл. - 77 случаев (11 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 65 случаев (7 выздоровели)

Черкасская обл. - 234 случая (36 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1199 случаев (45 выздоровели)

Черниговская обл. - 19 случаев (3 выздоровели).

09:21 За сутки 477 новых случая. Вчера было 578.

09:20 В Украине подтвержденных 7 647 случаев Covid-19. Выздоровели 601, умерли 193.

09:15 Мало нам проблем с коронавирусом, так в Киеве еще и дышать нечем. По состоянию на 08:00 24 апреля, столица Украины снова стала городом, в котором самый грязный воздух на планете. Индекс загрязнения составляет 155 единиц.

08:50 Если с хлебом пока все более-менее нормально, то со зрелищами полная труба. Вот и чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже отменили... Должен был пройти с 25 по 30 августа этого года, но когда теперь будет - неизвестно...

08:38 Президент Трамп поговорил с выздоровевшим премьером Британии Джонсоном и был поражен. "Я скажу вам, он звучал невероятно, он полон энергии и драйва", - заявил Дональд Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

08:22 26 апреля в Украине особая дата. Это день поминовения умерших. Его называют по разному - Гробки, Проводки, Радоница или Красная горка... Но стоит ли в это воскресенье отправляться на кладбище? "Страна" ответила на этот вопрос в материале, который можно прочитать здесь.

08:14 Греция предложила Евросоюзу как можно быстрее запустить авиасообщение на юге Европы, чтобы реанимировать туризм.

08:09 Немного о лечении от коронавируса в Украине. В Почаевской больнице Тернопольской области не работают туалеты: пациенты ходят в ведро.

08:00 Главный санврач Виктор Ляшко анонсировал массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу.

"Сегодня тестируются методы ИФА для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни. И я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Сегодня это уже тестируется в США, в Германии. То есть мы уже, Украина, можем быть пятой страной в мире, где будет запущена ИФА диагностика и это будет показывать нам переболел больной или не переболел коронавирусной болезнью, сформирован ли иммунитет. Мы сегодня не имеем четких научных данных и какой продолжительности этот иммунитет будет, но пока что можем судить о том, что у кого имеются антитела, иммунитет справляется эти 3 месяца", - заявил Ляшко вчера в программе "Право на власть".

"Страна" уже рассказывала, что проверка на антитела может стать "пропуском в нормальный мир" - такие планы уже обсуждаются в разных странах.

07:58 Разобрались, какие рекомендации врачей по коронавирусу актуальны на сегодняшний день.

07:57 Группа The Rolling Stones записала песню и клип о жизни в эпоху коронавируса - "Жить в городе-призраке"

07:52 Американские ученые рассказали, сколько живет коронавирус в разных условиях.

Период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% - 6 часов.

При температуре в 35 градусов по Цельсию и влажности 80% полураспад ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время - до 2 минут.

Если же говорить о ситуации, когда коронавирус находится в воздухе на частицах аэрозоля, то при температуре 21-23 градуса, влажности 20% и без солнца период полураспада составит порядка 60 минут, а с теми же условиями, но в солнечную погоду летом - примерно 1,5 минуты.

07:49 В Украине за последние два дня количество новых смертельных случаев тоже держится на антирекордной планке - по 13 человек в день.

07:42 Десятки государств, где больше всего умерло за вчера.

07:37 ТОП-10 стран по новым заболевшим.