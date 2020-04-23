В Ровенской области по данным на вечер 23 апреля уже у 420 человек подтверждено заражение коронавирусом. Четверть из них - 109 человек - медики, больше 20 заболевших - врачи.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

"По состоянию на вечер 23 апреля в Ровенской области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19", - написал Коваль.

Он добавил, что возраст больных - от 22 до 73 лет. Таким образом, в области зарегистрировано 420 случаев заболевания, из них 11 летальных случаев и 41 человек выздоровел.

Среди больных в области - 109 медработников. Из них - 74 в Ровенской областной клинической больнице. В том числе 26 инфицированных – врачи. Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 72 образца, результаты которых будут известны утром.

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