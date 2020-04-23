Около 138 тысяч украинцев и 32 тысячи иностранцев въехали в Украину в период с 1 по 22 апреля 2020 года, при этом выехали из страны 54 тысячи и 36 тысяч соответственно. Об этом в соцсети сообщил экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы.

В сообщении говорится о том, что в апреле границу на въезд пересекают в среднем 6,2 тысячи украинцев и 1,4 тысячи иностранцев ежедневно. Выезжают из Украины при этом около 2,4 тысячи украинцев и 1,6 тысячи иностранцев каждый день.

По сравнению с показателями марта-2020, количество ежедневно прибывающих украинцев сократилось в 8,7 раз, иностранцев - более чем в 17 раз. Количество выезжающих украинцев сократилось в 18,7 раз, иностранцев - в 8,4 раза.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса Испания закрыла для иностранцев туристический сезон-2020.

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