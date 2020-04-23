СБУ сообщила о подозрении в государственной измене гражданам Украины – владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 23 апреля.

"По данным следствия, владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, по предварительному сговору с юристом указанной компании и при пособничестве гражданина РФ, подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, которая осуществляет мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей в сети Интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта", - говорится в сообщении.

Кроме того, они предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети Интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе официальных государственных информационных ресурсов Украины.

"Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", - говорится в сообщении.

В переводе на понятный язык это означает, что у некоего украинского интернет-провайдера остался филиал в аннексированном Крыму, который, также как и другие российские провайдеры, предоставлял доступ к своим сетям ФСБ и Роскомнадзору.

По неподтвержденным пока официально данным речь идет об украинском интернет-провайдере Wnet, у которого в Крыму действует подразделение "Юнайтед Телеком".

Источники "Страны" среди украинских провайдеров полагают, что в данном случае речь, скорее всего, идет о попытке передела рынка провайдерских услуг. "Собственника этого провайдера, вполне возможно, заказали конкуренты", - говорит источник.

Напомним, генерал-майора СБУ Шайтанова, которого подозревают в госизмене и планировании убийства Осмаева, взяли под стражу.

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