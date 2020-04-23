Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области решила на время закрыть входы на кладбища на территории области. Это делается для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Об этом сообщил первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух, передает "Интерфакс-Украина".

"Закрыть для посещения кладбища в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронения умерших при условии проведения ритуальных обрядов с соблюдением карантинных правил", - зачитал решение комиссии Пастух.

Он напомнил, что согласно установленным ограничениям не допускаются собрания больше 10 человек, расстояние между ними должно составлять не меньше 1,5 метров.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, для выполнения этого решения комиссии будет задействовано порядка 3 тысяч правоохранителей (полицейских и приданых сил).

"Мы всех просим не приходить на кладбища и отложить как минимум до конца карантинных мер", - сказал Кучер.

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