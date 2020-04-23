В Николаевской области из-за вспышки коронавируса перекрыт въез и выезд из села Семеновка Благодатненской объединенной территориальной громады и установлен контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

"Функционирует только один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт", - говорится в сообщении.

Так, по необходимости движение транспорта осуществляется с помощью универсального пропуска для работников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность села Семеновка.

Без пропуска разрешено пересекать КПП только гражданам, постоянное место жительства которых зарегистрировано в с. Семеновка.

В ОГА не уточнили число выявленных случаев коронавируса в Семеновке. По состоянию на утро 23 апреля в Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случая COVID-19. В 30 -случаях болезнь выявили у медиков.

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