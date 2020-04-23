В Киеве пик заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется на начало мая.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "СТБ", передает пресс-служба городского головы в четверг вечером.

"Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вирусологов. Период начала мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников - Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1,059 тыс. заболевших. Из них более 100 - именно медики, которые заболели, помогая пациентам в больницах", - сказал Кличко.

По его словам, в столичных больницах уже подготовлено более 1,700 тыс. коек для размещения больных коронавирусом. На сегодня в Киеве госпитализировано более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением на коронавирус.

"В случае необходимости город готов развернуть к 7 тыс. коек", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что, по данным на 23 апреля, в Киеве зафиксировали уже больше тысячи случаев коронавируса, за последние сутки заболели 70 человек.

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