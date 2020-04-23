Синоптики сообщили, когда в Украину придут почти летнее тепло и Солнце
В пятницу, 24 апреля, по большей территории Украине распространится 20-градусное тепло и будет светить солнце. Осадков в этот день не ожидается. Ветер обещают западный и юго-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +2-7 градусов. В восточных областях, на северо-западе страны, Закарпатье и в Карпатах на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0-3 градуса. Днем воздух прогреется до +15-20.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу в Украину придет тепло, а в субботу пойдут дожди - синоптик.
Также мы сообщали, что синоптики предупреждают о ночных заморозках, которые могут стать угрозой урожаю.
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