Медики выявили новое осложнение после заболевания коронавирусом. У инфицированных может нарушаться свертываемость крови, в результате чего не исключено появлениие тромбов. Об этом сообщает MedicalXpress.



По мнению части врачей, это осложнение влияет на дыхательные функции, поражая легкие. Специалист медицинского комплекса Бет-Изрейел в Нью-Йорке Хуман Пура считает, что случаи респираторной недостаточности у больных COVID-19 могут быть вызваны именно появлением кровяных сгустков.



Доктор Жанна Марраццо из Университета Алабамы, в свою очередь, полагает, что это осложнение может быть связано с таким симптомом коронавирусной инфекции, как резкая потеря обоняния.

Медики предупреждают, что попытки лечить тромбоз при COVID-19 могут навредить, поскольку люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят инфекцию.



Профессор Хонг-Лонг Джи из Университета Техаса заявил, что плазмин помогает вирусным частицам проникать в клетки организма.

Ранее "Страна" писала о том, что конъюнктивит оказался еще одним симптомом коронавируса.

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